Стефанчук озвучив "червоні лінії" України у мирних переговорах

Україна ніколи не визнає анексію власних регіонів та виступає проти права вето на визначення майбутніх альянсів

Руслан Стефанчук (Фото: Верховна Рада)

Україна готова і завжди була готова до миру, але має власні "червоні лінії", які є неприпустимими. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на четвертому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи.

Українські "червоні лінії":

→ жодного правового визнання російської окупації українських територій;

→ жодних обмежень щодо Сил оборони України;

→ жодного вето на право України обирати майбутні альянси;

→ будь-який справжній мирний процес має ґрунтуватися на принципах "нічого про Україну без України" та "нічого про Європу без Європи";

→ гарантія, що Україна не відмовиться від своєї мови, віри та національної ідентичності.

Стефанчук зазначив, що за ці лінії ніхто не має права зайти ані фізично, ані юридично, ані морально. А важливою складовою реального мирного плану є нарощення Україною оборонних спроможностей.