Стефанчук озвучив "червоні лінії" України у мирних переговорах
Україна готова і завжди була готова до миру, але має власні "червоні лінії", які є неприпустимими. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на четвертому парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи.
Українські "червоні лінії":
→ жодного правового визнання російської окупації українських територій;
→ жодних обмежень щодо Сил оборони України;
→ жодного вето на право України обирати майбутні альянси;
→ будь-який справжній мирний процес має ґрунтуватися на принципах "нічого про Україну без України" та "нічого про Європу без Європи";
→ гарантія, що Україна не відмовиться від своєї мови, віри та національної ідентичності.
Стефанчук зазначив, що за ці лінії ніхто не має права зайти ані фізично, ані юридично, ані морально. А важливою складовою реального мирного плану є нарощення Україною оборонних спроможностей.
- 23 листопада Рубіо заявив про значний прогрес у переговорах після зустрічі української й американської сторін у Женеві.
- Наступного дня президент Зеленський заявив, що Україна "перебуває у критичному моменті", а навколо теми мирного плану багато шуму в медіа та політичного тиску.
- А Трамп заявив, що не варто вірити у "значний прогрес" між Україною і РФ, доки він не буде помітний.
Коментарі (0)