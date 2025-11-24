Стефанчук озвучил "красные линии" Украины в мирных переговорах

Украина никогда не признает аннексию собственных регионов и выступает против права вето на определение будущих альянсов

Руслан Стефанчук (Фото: Верховная Рада)

Украина готова и всегда была готова к миру, но имеет собственные "красные линии", которые являются недопустимыми. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на четвертом парламентском саммите Международной Крымской платформы.

Украинские "красные линии":

→ никакого правового признания российской оккупации украинских территорий;

→ никаких ограничений в отношении Сил обороны Украины;

→ никакого вето на право Украины выбирать будущие альянсы;

→ любой настоящий мирный процесс должен основываться на принципах "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы";

→ гарантия, что Украина не откажется от своего языка, веры и национальной идентичности.

Стефанчук отметил, что за эти линии никто не имеет права зайти ни физически, ни юридически, ни морально. А важной составляющей реального мирного плана является наращивание Украиной оборонных возможностей.