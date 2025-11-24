Стефанчук озвучил "красные линии" Украины в мирных переговорах
Украина готова и всегда была готова к миру, но имеет собственные "красные линии", которые являются недопустимыми. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на четвертом парламентском саммите Международной Крымской платформы.
Украинские "красные линии":
→ никакого правового признания российской оккупации украинских территорий;
→ никаких ограничений в отношении Сил обороны Украины;
→ никакого вето на право Украины выбирать будущие альянсы;
→ любой настоящий мирный процесс должен основываться на принципах "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы";
→ гарантия, что Украина не откажется от своего языка, веры и национальной идентичности.
Стефанчук отметил, что за эти линии никто не имеет права зайти ни физически, ни юридически, ни морально. А важной составляющей реального мирного плана является наращивание Украиной оборонных возможностей.
- 23 ноября Рубио заявил о значительном прогрессе в переговорах после встречи украинской и американской сторон в Женеве.
- На следующий день президент Зеленский заявил, что Украина "находится в критическом моменте", а вокруг темы мирного плана много шума в медиа и политического давления.
- А Трамп заявил, что не стоит верить в "значительный прогресс" между Украиной и РФ, пока он не будет заметен.
