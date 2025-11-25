Європа працюватиме над мирним планом США, власної альтернативи не буде – Стармер
Альтернативного мирного плану від Європи не буде – Україна, США й інші союзники працюватимуть над уже наявним документом, запропонованим Вашингтоном. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи перед Палатою громад.
За його словами, початковий проєкт мирного плану містив пункти, які були "неприйнятними". Але водночас мав деякі важливі моменти, які необхідні для справедливого і міцного миру.
"Можу запевнити Палату, що робота з доопрацювання цього плану триває", – сказав британський прем'єр.
Переговори між Україною та США, що відбулися в Женеві, за словами Стармера, дали змогу зробити "важливі кроки вперед" щодо оновленої структури мирного врегулювання. Однак він підкреслив, що на Росію необхідно чинити "всілякий тиск", щоб змусити її погодитися на мир.
"Йдеться про Європу, а також про Україну. Амбіції Путіна не обмежуються Україною, і це прекрасно розуміють країни, що межують із нею", – резюмував британський прем'єр.
- 21 листопада WSJ повідомляло, що Європа нібито розробляє альтернативний мирний план з вигіднішими умовами для України, ніж той, що пропонує Вашингтон. Однак у Єврокомісії заявили, що нічого не знають про це.
- 24 листопада FT повідомляло, що переговори в Женеві скоротили "мирний план" з 28 до 19 пунктів. А в українському МЗС заявили, що особливо чутливі пункти мирного плану будуть узгоджені особисто Зеленським і Трампом.
- 25 листопада міністр армії США проводить переговори з росіянами в Абу-Дабі про мирний план.
