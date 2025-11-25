Європа працюватиме над мирним планом США, власної альтернативи не буде – Стармер

Сторони й далі працюють над доопрацюванням мирного плану від США, сказав британський прем'єр

Кір Стармер (Фото: ЕРА / TOLGA AKMEN)

Альтернативного мирного плану від Європи не буде – Україна, США й інші союзники працюватимуть над уже наявним документом, запропонованим Вашингтоном. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи перед Палатою громад.

За його словами, початковий проєкт мирного плану містив пункти, які були "неприйнятними". Але водночас мав деякі важливі моменти, які необхідні для справедливого і міцного миру.

"Можу запевнити Палату, що робота з доопрацювання цього плану триває", – сказав британський прем'єр.

Переговори між Україною та США, що відбулися в Женеві, за словами Стармера, дали змогу зробити "важливі кроки вперед" щодо оновленої структури мирного врегулювання. Однак він підкреслив, що на Росію необхідно чинити "всілякий тиск", щоб змусити її погодитися на мир.

"Йдеться про Європу, а також про Україну. Амбіції Путіна не обмежуються Україною, і це прекрасно розуміють країни, що межують із нею", – резюмував британський прем'єр.