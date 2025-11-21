У Єврокомісії заперечили підготовку власного плану миру: Ми не в курсі

Урсула фон дер Ляєн (Фото: x.com/vonderleyen)

У Єврокомісії нічого не знають із приводу альтернативного мирного плану щодо завершення війни Росії проти України. Про це сказала речниця комісії Аніта Гіппер, передає кореспондентка LIGA.net в Брюсселі.

"Ми не в курсі такого плану", – сказала вона.

Прессекретарка Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу повідомила, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн обговорить так званий мирний план США із 28 пунктів із європейськими лідерами та лідерами G20 на саміті в Південно-Африканській Республіці, а також із президентом Володимиром Зеленським. Проте дата бесіди з українським лідером наразі невідома.

Піньо також зазначила, що наразі офіційних чи неофіційних обговорень плану з представниками США з боку Європи не відбувалося. На запитання про те, чи може фон дер Ляєн поспілкуватися з приводу мирного плану із самим президентом США Дональдом Трампом, прессекретарка не заперечила.

Перед цим WSJ із посиланням на неназваних співрозмовників повідомляло, що Європа нібито розробляє альтернативний мирний план завершення війни Росії проти України. За даними чиновників, він може містити вигідніші умови для Києва ніж той, що пропонує Вашингтон.