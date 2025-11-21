У Єврокомісії заперечили підготовку власного плану миру: Ми не в курсі
У Єврокомісії нічого не знають із приводу альтернативного мирного плану щодо завершення війни Росії проти України. Про це сказала речниця комісії Аніта Гіппер, передає кореспондентка LIGA.net в Брюсселі.
"Ми не в курсі такого плану", – сказала вона.
Прессекретарка Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу повідомила, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн обговорить так званий мирний план США із 28 пунктів із європейськими лідерами та лідерами G20 на саміті в Південно-Африканській Республіці, а також із президентом Володимиром Зеленським. Проте дата бесіди з українським лідером наразі невідома.
Піньо також зазначила, що наразі офіційних чи неофіційних обговорень плану з представниками США з боку Європи не відбувалося. На запитання про те, чи може фон дер Ляєн поспілкуватися з приводу мирного плану із самим президентом США Дональдом Трампом, прессекретарка не заперечила.
Перед цим WSJ із посиланням на неназваних співрозмовників повідомляло, що Європа нібито розробляє альтернативний мирний план завершення війни Росії проти України. За даними чиновників, він може містити вигідніші умови для Києва ніж той, що пропонує Вашингтон.
- 19 листопада Axios повідомляло, що адміністрація Трампа таємно консультується з Москвою для розробки нового плану припинення російсько-української війни.
- 20 листопада NBC News повідомив, що Трамп схвалив новий 28-пунктний план завершення війни Росії проти України. Він передбачає відмову України від Донбасу і частини озброєння, а також скорочення чисельності ЗСУ до 600 000 та інші поступки.
- Того ж дня Зеленський офіційно отримав від США проєкт нового мирного плану. Сказав, що Київ і Вашингтон працюватимуть над пунктами документа для "гідного закінчення" війни РФ проти України.
- З усіма пунктами плану можна ознайомитися тут.
Коментарі (0)