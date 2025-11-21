В Еврокомиссии отрицают подготовку собственного плана мира: Мы не в курсе

Урсула фон дер Ляйен (Фото: x.com/vonderleyen)

В Еврокомиссии ничего не знают по поводу альтернативного мирного плана по завершению войны России против Украины. Об этом сказала пресс-секретарь комиссии Анита Хиппер, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

"Мы не в курсе такого плана", – сказала она.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге сообщила, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудит так называемый мирный план США из 28 пунктов с европейскими лидерами и лидерами G20 на саммите в Южно-Африканской Республике, а также с президентом Владимиром Зеленским. Однако дата беседы с украинским лидером пока неизвестна.

Пиньо также отметила, что пока официальных или неофициальных обсуждений плана с представителями США со стороны Европы не происходило. На вопрос о том, может ли фон дер Ляйен пообщаться по поводу мирного плана с самим президентом США Дональдом Трампом, пресс-секретарь не возразила.

Перед этим WSJ со ссылкой на неназванных собеседников сообщало, что Европа якобы разрабатывает альтернативный мирный план завершения войны России против Украины. По данным чиновников, он может содержать более выгодные условия для Киева, чем тот, что предлагает Вашингтон.