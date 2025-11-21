WSJ: Европа готовит альтернативный мирный план завершения войны России против Украины

Европа за несколько дней разработает собственный план для завершения войны РФ против Украины с более справедливыми условиями

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Европейские чиновники выступили против плана, который разработали США для завершения полномасштабной войны. Они работают над созданием собственного документа с более справедливыми условиями, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников.

Альтернативный план Европа хочет разработать в течение нескольких дней и просит Киев поддержать его. Однако пока украинская сторона якобы не брала на себя никаких обязательств.

Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что не ясно, получат ли европейцы больше информации от Вашингтона относительно деталей его так называемого мирного плана в ближайшее время. Еще несколько высокопоставленных дипломатов ЕС выразили надежду, что получат возможность выразить свои опасения по этому вопросу.

Собеседники отметили, что администрация американского лидера Дональда Трампа пытается сейчас использовать тот же подход, что и для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа: разработать многопунктный план, а затем подтолкнуть стороны к его принятию.

Однако одно из требований предусматривает ограничение численности армии Украины и уменьшение видов дальнобойного оружия. Это, по мнению европейских чиновников, может открыть путь для нового нападения РФ на Украину и дальнейшей потери территории.