WSJ: Європа розробляє альтернативний мирний план завершення війни Росії проти України

Європа за кілька днів розробить власний план щодо завершення війни РФ проти України з більш справедливими умовами

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Європейські чиновники виступили проти плану, який нібито розробили США для завершення повномасштабної війни. Вони працюють над створеннями власного документа з більш справедливими умовами, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників.

Альтернативний план Європа хоче розробити протягом кількох днів і просить Київ підтримати його. Проте наразі українська сторона нібито не брала на себе жодних зобов'язань.

Високопоставлений європейський дипломат заявив, що не відомо, чи отримають європейці більше інформації від Вашингтона щодо деталей його так званого мирного плану найближчим часом. Ще кілька високопоставлених дипломатів ЄС висловили сподівання, що отримають змогу висловити свої занепокоєння щодо цього питання.

Співрозмовники зазначили, що адміністрація американського лідера Дональда Трампа намагається зараз використати той самий підхід, що і для досягнення угоди про припинення вогню в секторі Гази: розробити багатопунктовий план, а потім підштовхнути сторони до його ухвалення.

Однак одна з вимог передбачає обмеження чисельності армії України та зменшення видів далекобійної зброї. Це, на думку європейських чиновників, може відкрити шлях для нового нападу РФ на Україну та подальшої втрати території.