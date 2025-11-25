Европа будет работать над мирным планом США, собственной альтернативы не будет – Стармер
Альтернативного мирного плана от Европы не будет – Украина, США и другие союзники будут работать над уже имеющимся документом, предложенным Вашингтоном. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед Палатой общин.
По его словам, первоначальный проект мирного плана включал пункты, которые были "неприемлемыми". Но при этом содержал важные моменты, которые необходимы для справедливого и прочного мира.
"Могу заверить Палату, что работа по доработке этого плана продолжается", – сказал британский премьер.
Переговоры между Украиной и США, прошедшие в Женеве, по словам Стармера, позволили сделать "важные шаги вперед" по обновленной структуре мирного урегулирования. Однако он подчеркнул, что на Россию необходимо оказать "всяческое давление", чтобы заставить ее согласиться на мир.
"Речь идет о Европе, а также об Украине. Амбиции Путина не ограничиваются Украиной, и это прекрасно понимают граничащие с ней страны", – резюмировал британский премьер.
- 21 ноября WSJ сообщало, что Европа якобы разрабатывает альтернативный мирный план с более выгодными условиями для Украины, чем тот, что предлагает Вашингтон. Однако в Еврокомиссии заявили, что ничего не знают об этом.
- 24 ноября FT сообщало, что переговоры в Женеве сократили "мирный план" с 28 до 19 пунктов. А в украинском МИД заявили, что особо чувствительные пункты мирного плана будут согласованы лично Зеленским и Трампом.
- 25 ноября министр армии США проводит переговоры с россиянами в Абу-Даби о мирном плане.
