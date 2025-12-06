"Зняти загрозу третього вторгнення РФ". Зеленський і делегація мали нову розмову зі Штатами

Глава держави, начальник Генштабу ЗСУ та секретар РНБО провели нові перемовини зі спецпосланцем і зятем президента США

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський та учасники української делегації мали новий дзвінок зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером стосовно закінчення війни РФ проти України. Про це повідомив глава держави у своїх соцмережах.

З боку України у розмові також взяли участь начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та глава української делегації і секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров. Президент зазначив, що телефонна розмова була "довгою та змістовною", а також "дуже предметною, конструктивною".

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", – зауважив Зеленський.

За його словами, Україна налаштована й надалі працювати чесно зі США, щоб "реально принести мир". Президент додав, що сторони домовились про наступні кроки й формати переговорів з Вашингтоном.

Традиційно, глава держави подякував своєму американському колезі Трампу "за такий інтенсивний підхід до перемовин".

"Чекаю Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом. Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями та пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови", – підсумував керівник України.