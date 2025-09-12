Россия перебросила подразделения морской пехоты в район Доброполья – Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Россия перебросила подразделения морской пехоты для наступательных действий в районе Доброполья. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

По словам главнокомандующего, украинские войска находят эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты.

Отмечается, что Сырский совершил очередную рабочую поездку на Покровское и Добропольское направления, где ситуация требует постоянного внимания.

На командном пункте одного из армейских корпусов он встретился с командирами, чтобы обсудить особенности оперативной обстановки и заслушать предложения офицеров на местах относительно вариантов дальнейших активных действий с целью разгрома группировки противника.

Во время встречи Сырский также отдал необходимые распоряжения по обеспечению наших подразделений боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.