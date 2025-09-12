Росія перекинула підрозділи морської піхоти у район Добропілля – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Росія перекинула підрозділи морської піхоти для наступальних дій у районі Добропілля. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, українські війська знаходять ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти.

Зазначається, що Сирський здійснив чергову робочу поїздку на Покровський і Добропільський напрямки, де ситуація вимагає постійної уваги.

На командному пункті одного з армійських корпусів він зустрівся з командирами, щоб обговорити особливості оперативної обстановки та заслухати пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника.

Під час зустрічі Сирський також віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.