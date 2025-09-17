Россияне отказались от наступления на Сумском направлении – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Наступление россиян на Сумскую область провалилось, поэтому они отказались от него. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский, видео опубликовали Новости.LIVE.

По его словам, оккупанты выбрали четыре основных направления – Сумское, Новопавловское, Покровское и Запорожское.

"Это четыре, которые мы видели, соответствующие данные. Сумская операция провалилась. Они понесли большие потери, прежде всего личный состав. Они, на сегодня, я не знаю, что будет завтра, условное завтра, но на сегодня они отказались от этого направления", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что оккупанты перебросили свои средства и личный состав на другое направление. Глава государства отметил, что там они понесли еще большие потери.

"Какое другое [направление], мы скажем в течение двух ближайших суток. Я бы хотел, что мы сказали об этом более подробно", — подчеркнул президент.

По мнению Зеленского, россияне оставят только две операции.

12 сентября Зеленский сообщил, что российское наступление на Сумы было полностью сорвано Силами обороны.

14 сентября президент заявлял о "хороших результатах" в приграничье Сумской области.