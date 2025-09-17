Росіяни відмовилися від наступу на Сумському напрямку – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Наступ росіян на Сумську область провалився, тому вони відмовилися від нього. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, відео опублікували Новини.LIVE.

За його словами, окупанти обрали чотири основні напрямки – Сумський, Новопавлівський, Покровський та Запорізький.

"Це чотири, які ми бачили, відповідні дані. Сумська операція провалилась. Вони зазнали великих втрат, передусім особовий склад. Вони, на сьогодні, я не знаю, що буде завтра, умовне завтра, але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що окупанти перекинули свої засоби та особовий склад на інший напрямок. Глава держави зазначив, що там вони зазнали ще більших втрат.

"Який інший [напрямок], ми скажемо впродовж двох найближчих діб. Я б хотів, щоб ми сказали про це більш детально", – наголосив президент.

На думку Зеленського, росіяни залишать лише дві операції.

12 вересня Зеленський повідомив, що російський наступ на Суми був повністю зірваний Силами оборони.

14 вересня президент заявляв про "хороші результати" у прикордонні Сумської області.