7-й корпус ДШВ: Россия перебросила в район Покровска опытные подразделения морпехов

РФ планирует использовать в Донецкой области группировку для так называемого "решающего прорыва" с применением большого количества военных и техники

Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российское командование перебросило в район Покровска Донецкой области опытные подразделения морской пехоты. Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, комментируя ситуацию в полосе ответственности.

По данным военных, в район Покровска оккупанты перебросили опытные подразделения морпехов. В течение последних недель россияне скорректировали тактику действий, пытаясь просочиться как можно глубже в город единичными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями ВСУ.

Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться распылить силы украинской обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы "серой зоны".

Одновременно на флангах оккупанты усилили штурмовые действия с использованием бронированной и мототехники, пытаясь отрезать логистические пути 7-го корпуса и окружить Покровскую агломерацию.

В ДШВ добавили, что россияне уменьшили количество авиаударов по "нулевым" позициям и одновременно увеличили их по гражданским тыловым целям. Свидетельство этому – по состоянию на август в Покровске почти на 100% поврежден жилой фонд.

Десантники отметили, что Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого "решающего прорыва" с применением большого количества военных и техники. Ключевая цель неизменна – захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск.

"Понимая планы противника, 7-й корпус адаптирует тактику защитных действий, логистику и принимает меры по блокированию вражеских сил в определенном районе", — говорится в сообщении.

Карта: DeepState

18 августа Сырский заявлял, что российская армия применяет на Покровском направлении тактику "тысячи порезов". Речь идет о наступлении на широком фронте малых штурмовых групп.

31 августа Силы обороны освободили населенный пункт Новоэкономическое в Донецкой области и установили украинский флаг.