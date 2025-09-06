7 корпус ДШВ: Росія перекинула у район Покровська досвідчені підрозділи морпіхів

РФ планує використати у Донецькій області угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості військових та техніки

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

Російське командування перекинуло у район Покровська Донецької області досвідчені підрозділи морської піхоти. Про це повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, коментуючи ситуацію у смузі відповідальності.

За даними військових, у район Покровська окупанти перекинули досвідчені підрозділи морпіхів. Протягом останніх тижнів росіяни скорегували тактику дій, намагаючись просочитися якомога глибше у місто одиничними чи невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями ЗСУ.

Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили української оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони".

Одночасно на флангах окупанти посилили штурмові дії з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи 7 корпусу й оточити Покровську агломерацію.

В ДШВ додали, що росіяни зменшили кількість авіаударів по "нульових" позиціях та одночасно збільшили їх по цивільних тилових цілях. Свідчення цьому – станом на серпень у Покровську майже на 100% пошкоджений житловий фонд.

Десантники наголосили, що Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості військових та техніки. Ключова мета незмінна – захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ.

"Розуміючи плани противника, 7 корпус адаптує тактику захисних дій, логістику та вживає заходів з блокування ворожих сил у визначеному районі", – йдеться у повідомленні.

Мапа: DeepState

18 серпня Сирський заявляв, що російська армія застосовує на Покровському напрямку тактику "тисячі порізів". Йдеться про наступ на широкому фронті малих штурмових груп.

31 серпня Сили оборони звільнили населений пункт Новоекономічне у Донецькій області й встановили український стяг.