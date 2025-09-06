7 корпус ДШВ: Росія перекинула у район Покровська досвідчені підрозділи морпіхів
Російське командування перекинуло у район Покровська Донецької області досвідчені підрозділи морської піхоти. Про це повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, коментуючи ситуацію у смузі відповідальності.
За даними військових, у район Покровська окупанти перекинули досвідчені підрозділи морпіхів. Протягом останніх тижнів росіяни скорегували тактику дій, намагаючись просочитися якомога глибше у місто одиничними чи невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями ЗСУ.
Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили української оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони".
Одночасно на флангах окупанти посилили штурмові дії з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи 7 корпусу й оточити Покровську агломерацію.
В ДШВ додали, що росіяни зменшили кількість авіаударів по "нульових" позиціях та одночасно збільшили їх по цивільних тилових цілях. Свідчення цьому – станом на серпень у Покровську майже на 100% пошкоджений житловий фонд.
Десантники наголосили, що Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості військових та техніки. Ключова мета незмінна – захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ.
"Розуміючи плани противника, 7 корпус адаптує тактику захисних дій, логістику та вживає заходів з блокування ворожих сил у визначеному районі", – йдеться у повідомленні.
- 18 серпня Сирський заявляв, що російська армія застосовує на Покровському напрямку тактику "тисячі порізів". Йдеться про наступ на широкому фронті малих штурмових груп.
- 31 серпня Сили оборони звільнили населений пункт Новоекономічне у Донецькій області й встановили український стяг.
