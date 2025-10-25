Сырский: Командир, который скрывает правду о ситуации, не имеет права быть командиром

Нечестность относительно ситуации на фронте имеет слишком высокую цену – жизнь украинских военных, подчеркнул главком

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский во время поездки в Донецкую область подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации на фронте. Об этом говорится в его сообщении по результатам посещения Покровского района.

Главком встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе Покровска.

Он заслушал доклады по ситуации, обсудили вопросы усиления устойчивости украинской обороны и недопущения дальнейшего продвижения россиян.

Сырский отметил, что актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению диверсионных групп, ликвидации и взятию в плен оккупантов, находящихся в окружении.

Главком отдал необходимые распоряжения по обеспечению войск всем необходимым, в частности над повышением эффективности борьбы с БпЛА и артиллерией россиян.

"Еще раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену – жизни наших воинов. Мое первое требование – правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром", – подчеркнул Сырский.

Также главком во время поездки вручил награды военным группировки Сил беспилотных систем.