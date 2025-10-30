Путин предлагает "коридор" возле Купянска для медиа. Украина не рекомендует доверять – МИД

В Украине отметили, что Путин не придерживался ни одного из своих обещаний о прекращении огня и напомнили об Иловайске

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина не рекомендует журналистам любой страны доверять никаким предложениям российского диктатора Владимира Путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий и посещать ее. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий.

30 октября пропагандистские медиа сообщили, что Путин якобы поручил Минобороны России обеспечить проезд журналистов как иностранных, так и украинских медиа в район Красноармейска, Купянска и Дмитрового, где "заблокированы Силы обороны Украины".

Российское командование якобы готово прекратить боевые действия на пять-шесть часов в этих районах.

"Честно говоря, я не рекомендую никаким журналистам доверять никаким предложениям Путина по "коридорам" в зоне боевых действий. Я собственными глазами видел, как такие предложения происходят - 29 августа 2014 года в Иловайске", - сказал Тихий.

Он отметил, что единственная цель Путина - продолжить войну. И он никогда не придерживался ни одного обещания о прекращении огня. В МИД попросили не помогать диктатору РФ оправдывать преступления из-за российских провокаций против журналистов.

"Я также напоминаю всем медиа, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за событиями", - подчеркнул представитель МИД.