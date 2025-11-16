Россияне постепенно теряют контроль над Купянском, ситуация для них сложнее – военные

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Российская армия не только не окружила Силы обороны в Купянске, но и постепенно теряет контроль над городом. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в телемарафоне.

"Путин объявлял, что там все окружены, но больше подобного не заявляет. Потому что этого как тогда не было, так и сейчас нет. Более того, наоборот, идет тенденция к тому, что россияне очень постепенно, но теряют контроль над городом", – сказал он.

Речь идет именно о северных районах Купянска, где враг уже зашел и пытался закрепиться, но по состоянию на утро 16 ноября россиян там "немного поубавилось", отметил Трегубов. Причинами этого стали эффективные контрдействия Сил обороны.

"То, что анонсы о падении Купянска были немного преждевременными, то, что российские обещания были немного преждевременными, мы уже можем сказать наверняка", – подчеркнул он.

Однако ситуация на Купянском направлении остается сложной для обеих сторон: в Купянск нет эффективной логистики с российской стороны и она крайне затруднена с украинской стороны. По словам Волошина, это означает, что подразделения, которые находятся в городе, страдают от невозможности получить и подкрепление, и боеприпасы и иногда – продукты.

"Но, тем не менее, поскольку у украинцев логистика лучше налажена, а россиян осталось сейчас количественно и качественно меньше, ситуация для них определенным образом сложнее. О результате мы сказать не можем, потому что процесс еще идет, но об изменении динамики – россияне снова облажались в своих обещаниях на этом направлении", – отметил Волошин.

Купянск (скриншот карты DeepState)