В Купянске россиянам сбрасывают флаги со снабжением, чтобы изображать контроль над городом

В Группировке объединенных сил рассказали о "потемкинском захвате", который россияне симулируют в городе Харьковской области

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Российские оккупанты получили приказ имитировать контроль над Купянском Харьковской области, для чего им сбрасывают флаги РФ в пакетах поставок с беспилотников, сообщила Группировка объединенных сил ВСУ.

Военные назвали это "потемкинским захватом", отметив, что оккупанты "машут флагами" в городе, который не контролируют.

"По информации Группировки объединенных сил, российские военные в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Оккупанты начали вкладывать флаги в пакеты снабжения для собственных военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов", – говорится в публикации.

В группировке отметили, что минимум одна такая "операция" оккупантов уже происходила: "Ожидаем быстрое и несколько обрезанное в конце видео во всех российских медиа".

Военные отметили, что оккупация города – "не то, что можно имитировать", подчеркнув, что несмотря на заявления диктатора Владимира Путина и Генерального штаба РФ о якобы окружении города и украинских войск в нем, большая часть Купянска находится под контролем Сил обороны.

Также, отметили в ГОС, группы оккупантов в северных районах Купянска отрезаны от наземного снабжения.

По мнению военных, нынешняя акция с флагами является "попыткой сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима".

"В то же время Силы обороны благодарны российским командирам за то, что подобными акциями помогают "подсветить" разбросанные Купянском малые группы пехоты. Это облегчает работу украинским дронарям. Российским же военнослужащим, получившим такой приказ, советуем пожить еще – для чего достаточно лишь сменить флаг на белый", – подытожили в заметке.

По данным украинского аналитического проекта Deepstate, сейчас часть города находится под украинским контролем, часть контролируется оккупантами и часть находится в серой зоне. Последнее изменение в городе исследователи фиксировали 19 октября – тогда оккупантам удалось продвинуться. Изменения на этой карте появляются с задержкой.

Карта: Deepstate

