Окупанти розстріляли цивільних у Куп'янську. СБУ встановила особу одного
Правоохоронці ідентифікували військового посадовця Росії, якого підозрюють у причетності до розстрілу трьох цивільних мешканців Куп’янська 2 жовтня 2025 року. Про це повідомила Служба безпеки України.
Йдеться про Андрія Сиротюка – командира 121 полку 68 мотострілецької дивізії шостої загальновійськової армії РФ.
За матеріалами справи, окупанти перевдягнулися у цивільне вбрання та під виглядом місцевих проникли на околиці Куп’янська, щоб посіяти паніку. Тоді росіяни майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста.
Слідчі СБУ розслідують справу як воєнний злочин, який спричинив загибель людей. Триває збір доказів злочину для Міжнародного кримінального суду.
- 26 вересня у Куп'янській адміністрації повідомили, що гуманітарну допомогу до міста вже не будуть завозити через безпекову ситуацію.
- 28 вересня Генштаб повідомив, що Куп'янськ перебуває під контролем ЗСУ, однак до міста обмежили в'їзд для боротьби з диверсантами.
- 2 жовтня під Куп'янськом було знищено техніку ворога і солдатів. Сили оборони отримали перевагу на фронті.
