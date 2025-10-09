Окупанти розстріляли цивільних у Куп'янську. СБУ встановила особу одного

Росіянин разом з іншими окупантами розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста

Окупант Андрій Сиротюк (Фото: СБУ)

Правоохоронці ідентифікували військового посадовця Росії, якого підозрюють у причетності до розстрілу трьох цивільних мешканців Куп’янська 2 жовтня 2025 року. Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про Андрія Сиротюка – командира 121 полку 68 мотострілецької дивізії шостої загальновійськової армії РФ.

За матеріалами справи, окупанти перевдягнулися у цивільне вбрання та під виглядом місцевих проникли на околиці Куп’янська, щоб посіяти паніку. Тоді росіяни майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста.

Слідчі СБУ розслідують справу як воєнний злочин, який спричинив загибель людей. Триває збір доказів злочину для Міжнародного кримінального суду.