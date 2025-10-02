Під Куп'янськом знищено техніку ворога і солдатів. Сили оборони отримали перевагу на фронті
На Куп'янському напрямку оператори 429 окремого полку безпілотних систем "Ахілес" знищили техніку росіян і вбили кількох окупантів. Про це повідомили Сили безпілотних систем.
Оператори дронів знищили два танки та два багатоцільові транспортери-тягачі легких броньованих (МТ-ЛБ). Уражена також була бойова броньована машина, а особовий склад ворога – ліквідований.
У СБС зазначили, що знищення бронетехніки ворога залишило його без прикриття, піхотні групи втратили можливість йти вперед. Це знизило мобільність і вогневу міць противника і, як наслідок, унеможливило продовження штурмових дій.
Сили оборони отримали тактичну перевагу на цій ділянці фронту.
- 25 вересня стало відомо, що оператори дронів атакували кілька газорозподільних станцій росіян у Луганській області.
- 30 вересня повідомлялося, що Сили безпілотних систем уразили чотири північнокорейські САУ "Коксан" на фронті, дві з них були знищені.
