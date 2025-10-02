Під Куп'янськом знищено техніку ворога і солдатів. Сили оборони отримали перевагу на фронті

Внаслідок успішної роботи СБС ворог залишився без прикриття й не може просуватися

Оператори БпЛА (Ілюстративне фото: Сили безпілотних систем/facebook)

На Куп'янському напрямку оператори 429 окремого полку безпілотних систем "Ахілес" знищили техніку росіян і вбили кількох окупантів. Про це повідомили Сили безпілотних систем.

Оператори дронів знищили два танки та два багатоцільові транспортери-тягачі легких броньованих (МТ-ЛБ). Уражена також була бойова броньована машина, а особовий склад ворога – ліквідований.

У СБС зазначили, що знищення бронетехніки ворога залишило його без прикриття, піхотні групи втратили можливість йти вперед. Це знизило мобільність і вогневу міць противника і, як наслідок, унеможливило продовження штурмових дій.

Сили оборони отримали тактичну перевагу на цій ділянці фронту.