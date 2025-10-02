Под Купянском уничтожена техника врага и солдаты. ВСУ получили преимущество на фронте

В результате успешной работы СБС враг остался без прикрытия и не может продвигаться

Операторы БпЛА (Иллюстративное фото: Силы беспилотных систем/facebook)

На Купянском направлении операторы 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" уничтожили технику россиян и убили нескольких оккупантов. Об этом сообщили Силы беспилотных систем.

Операторы дронов уничтожили два танка и два многоцелевых транспортера-тягача легких бронированных (МТ-ЛБ). Поражена была также боевая бронированная машина, а личный состав врага – ликвидирован.

В СБС отметили, что уничтожение бронетехники врага оставило его без прикрытия, пехотные группы упустили возможность идти вперед. Это снизило мобильность и огневую мощь противника и, как следствие, сделало невозможным продолжение штурмовых действий.

Силы обороны получили тактическое преимущество на этом участке фронта.