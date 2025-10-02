Под Купянском уничтожена техника врага и солдаты. ВСУ получили преимущество на фронте
На Купянском направлении операторы 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" уничтожили технику россиян и убили нескольких оккупантов. Об этом сообщили Силы беспилотных систем.
Операторы дронов уничтожили два танка и два многоцелевых транспортера-тягача легких бронированных (МТ-ЛБ). Поражена была также боевая бронированная машина, а личный состав врага – ликвидирован.
В СБС отметили, что уничтожение бронетехники врага оставило его без прикрытия, пехотные группы упустили возможность идти вперед. Это снизило мобильность и огневую мощь противника и, как следствие, сделало невозможным продолжение штурмовых действий.
Силы обороны получили тактическое преимущество на этом участке фронта.
- 25 сентября стало известно, что операторы дронов атаковали несколько газораспределительных станций россиян в Луганской области.
- 30 сентября сообщалось, что Силы беспилотных систем поразили четыре северокорейских САУ "Коксан" на фронте, две из них были уничтожены.
