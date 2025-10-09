Оккупанты расстреляли гражданских в Купянске. СБУ установила личность одного

Россиянин вместе с другими оккупантами расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться из города

Оккупант Андрей Сиротюк (Фото: СБУ)

Правоохранители идентифицировали военного чиновника России, которого подозревают в причастности к расстрелу трех гражданских жителей Купянска 2 октября 2025 года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет об Андрее Сиротюке – командире 121 полка 68 мотострелковой дивизии шестой общевойсковой армии РФ.

По материалам дела, оккупанты переоделись в гражданскую одежду и под видом местных проникли на окраины Купянска, чтобы посеять панику. Тогда россияне почти в упор расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться из города.

Следователи СБУ расследуют дело как военное преступление, повлекшее гибель людей. Продолжается сбор доказательств преступления для Международного уголовного суда.