Оккупанты расстреляли гражданских в Купянске. СБУ установила личность одного
Правоохранители идентифицировали военного чиновника России, которого подозревают в причастности к расстрелу трех гражданских жителей Купянска 2 октября 2025 года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Речь идет об Андрее Сиротюке – командире 121 полка 68 мотострелковой дивизии шестой общевойсковой армии РФ.
По материалам дела, оккупанты переоделись в гражданскую одежду и под видом местных проникли на окраины Купянска, чтобы посеять панику. Тогда россияне почти в упор расстреляли двух мужчин и женщину, которые пытались эвакуироваться из города.
Следователи СБУ расследуют дело как военное преступление, повлекшее гибель людей. Продолжается сбор доказательств преступления для Международного уголовного суда.
- 26 сентября в Купянской администрации сообщили, что гуманитарную помощь в город уже не будут завозить из-за ситуации с безопасностью.
- 28 сентября Генштаб сообщил, что Купянск находится под контролем ВСУ, однако в город ограничили въезд для борьбы с диверсантами.
- 2 октября под Купянском была уничтожена вражеская техника и солдат. Силы обороны получили преимущество на фронте.
