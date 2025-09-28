Купянск под контролем ВСУ, в город ограничили въезд для борьбы с диверсантами – Генштаб

На севере города на Харьковщине продолжаются поисково-ударные действия ВСУ против оккупантов

Купянск Харьковской области находится под контролем украинских защитников, ограничение на въезд для гражданских связано с контрдиверсионными мероприятиями. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии Укрінформу.

"На севере города продолжаются поисково-ударные действия Вооруженных Сил Украины против российских оккупантов", – рассказал военный.

Ковалев отметил, что в самом Купянске сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия.

По словам спикера, въезд для гражданских в город ограничили, чтобы эффективно проводить такие действия.

Ранее глава городской военной администрации Андрей Беседин сообщил в эфире каналу "Перший", что сейчас попасть в Купянск невозможно, военные проводят поиск диверсантов РФ, которые, нарушая правила и обычаи войны, переодеваются в гражданскую одежду.

Чиновник отмечал, что в городе отсутствуют электричество, газ и вода и есть проблемы со связью – в таких условиях живут более 1640 местных жителей, которые отказываются выезжать, чем подвергают себя опасности (680 из них остается на правом берегу).

Украинский аналитический проект Deepstate на своей карте фиксирует, что часть Купянска на севере оккупирована, часть города в серой зоне и часть под контролем украинских военных. Изменения на карте проекта появляются с опозданием.

Карта: Deepstate

