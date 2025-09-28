Куп'янськ під контролем ЗСУ, до міста обмежили в'їзд для боротьби з диверсантами – Генштаб

На півночі міста на Харківщині тривають пошуково-ударні дії ЗСУ проти окупантів

Ілюстративне фото: Depositphotos

Куп'янськ Харківської області перебуває під контролем українських захисників, обмеження на в'їзд для цивільних пов'язано з контрдиверсійними заходами. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі Укрінформу.

"На півночі міста тривають пошуково-ударні дії Збройних Сил України проти російських окупантів", – розповів військовий.

Читайте також Дронів та обстрілів побільшало в рази. Чи можуть росіяни відкрити Чернігівський фронт

Ковальов зазначив, що у самому Куп'янську наразі проводяться активні контрдиверсійні заходи.

За словами речника, в'їзд для цивільних до міста обмежили, щоб ефективно проводити такі дії.

Раніше глава міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив в ефірі каналу "Перший", що наразі потрапити до Куп'янська неможливо, військові проводять пошук диверсантів РФ, які, порушуючи правила та звичаї війни, перевдягаються у цивільний одяг.

Чиновник зауважував, що у місті відсутні електрика, газ та вода і є проблеми зі зв'язком – у таких умовах живуть більш ніж 1640 місцевих мешканців, які відмовляються виїжджати, чим наражають себе на небезпеку (680 з них залишається на правому березі).

Український аналітичний проєкт Deepstate на своїй мапі фіксує, що частина Куп'янська на півночі окупована, частина міста у сірій зоні й частина під контролем українських військових. Зміни на мапі проєкту з'являються з запізненням.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate