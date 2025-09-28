Куп'янськ під контролем ЗСУ, до міста обмежили в'їзд для боротьби з диверсантами – Генштаб
Куп'янськ Харківської області перебуває під контролем українських захисників, обмеження на в'їзд для цивільних пов'язано з контрдиверсійними заходами. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі Укрінформу.
"На півночі міста тривають пошуково-ударні дії Збройних Сил України проти російських окупантів", – розповів військовий.
Ковальов зазначив, що у самому Куп'янську наразі проводяться активні контрдиверсійні заходи.
За словами речника, в'їзд для цивільних до міста обмежили, щоб ефективно проводити такі дії.
Раніше глава міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив в ефірі каналу "Перший", що наразі потрапити до Куп'янська неможливо, військові проводять пошук диверсантів РФ, які, порушуючи правила та звичаї війни, перевдягаються у цивільний одяг.
Чиновник зауважував, що у місті відсутні електрика, газ та вода і є проблеми зі зв'язком – у таких умовах живуть більш ніж 1640 місцевих мешканців, які відмовляються виїжджати, чим наражають себе на небезпеку (680 з них залишається на правому березі).
Український аналітичний проєкт Deepstate на своїй мапі фіксує, що частина Куп'янська на півночі окупована, частина міста у сірій зоні й частина під контролем українських військових. Зміни на мапі проєкту з'являються з запізненням.
- 26 вересня у Куп'янській адміністрації повідомили, що гуманітарну допомогу до міста вже не будуть завозити через безпекову ситуацію.
- Куп’янськ є важливим вузлом для забезпечення логістики.
