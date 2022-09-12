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Командование РФ приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 18:49
Командование РФ приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Военное командование РФ приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.  

Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях, объясняют в Генштабе. 

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На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий.

Ситуация усугубляется из-за отношения к собственным раненым: в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий. 

Силы обороны успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. 

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила семь ударов – поражены пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники, уничтожены две позиции средств противовоздушной обороны противника. 

За текущие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пунктам управления разного уровня и районам сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали вражеские средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. 

На освобожденных территориях идет зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Фиксируются массовые преступления противника, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.  

Враг ведет воздушную разведку, продолжает наносить удары по позициям наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. 

Российские оккупанты продолжают тактику террора и запугивание гражданского населения Украины. Под удары ракет и залпы реактивных систем залпового огня попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Запорожье, Константиновке, Славянске и Краматорске. Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Первомайское, Белогоровка, Зайцево, Веселая Долина, Сухой Ставок, Широкое, Партизанское и Любомировка. 

В течение текущих суток враг нанес 5 ракетных, более 10 авиационных ударов и провел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. 

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Роман Бриль
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Генштаб ВСУ ракетные удары раненые сводка генштаба освобожденные территории
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