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ГУР: После серии поражений в России опять изменили командование западной группировки войск

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 21:36
ГУР: После серии поражений в России опять изменили командование западной группировки войск - Фото
Российские войска (Фото - ЕРА)

После серии поражений армии РФ в войне против Украины было в очередной раз изменено командование западной группировки российских вооруженных сил. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, руководящий состав западной группировки ВС РФ отстранен от командования. Причина такого решения – "сокрушительные поражения" в результате наступления украинских сил.

Разведка сообщает, что ради восстановления "устойчивости управления" группировки ее теперь возглавит командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Александр Лапин вместе со своим штабом. Состав "Центра" сейчас переместился из временно оккупированного Луганска в командный пункт западной группировки.

Также разведка сообщает, что находится на рассмотрении кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым. Он был назначен на должность командующего западным военным округом 26 августа 2022 года, на которой заменил генерал-лейтенанта Сычевого (занимал должность три недели).

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Оксана Житнюк
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