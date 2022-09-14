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ГУР: Армия России отменяет отправку новых подразделений в Украину из-за массовых отказов

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 10:52
ГУР: Армия России отменяет отправку новых подразделений в Украину из-за массовых отказов - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Российские военные отменяют отправку новых подразделений на войну против Украины из-за массовых отказов личного состава участвовать в боевых действиях. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что в военных частях и соединениях, которые находятся на территории России, отменяют запланированные отправки личного состава в Украину из-за массовых отказов бойцов участвовать в войне.

Отмечается, что военнослужащих 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии из Улан-Удэ (Бурятия), которые пишут рапорт на увольнения по причине отказа участвовать в боевых действиях, увольняют со службы без учета каких-либо льгот — выслуга лет, статус ветерана и т.д. 

Личному составу бригады, который уже воюет против Украины, предоставляют отпуска только по семейным обстоятельствам, например — смерть близких родственников. 

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Дмитро Гриниченко
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армия России война разведка потери России
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