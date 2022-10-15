Притула: Если все сложится – наш ответ на иранские дроны будет громким

Волонтер Сергей Притула надеется, что Украина сможет "громко" ответить на иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые массово закупила Россия. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"Если все сложится правильно, – возможно, наш ответ на иранские беспилотники будет громким", – заявил Притула.

Остальные подробности он пока не в праве рассказывать.

СПРАВКА. Shahed-136 – дрон-камикадзе, изготовленный Ираном и впервые представленный в 2020 году. По всей вероятности, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет до 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 кг. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить с помощью радара. Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей.

Также Притула рассказал, могут ли волонтеры помочь купить систему противовоздушной борьбы. По его словам, это рынок очень узкой номенклатуры и вопрос не в деньгах, а в политической воле.

В качестве дополнительного примера он привел ситуацию с танками.

"Украина способна купить танки Leopard 2. Они есть в той же Испании, – объясняет Притула. – Но чтобы их нам продали – нужно добро от страны-производителя. А у немцев пока нет политической воли".

У Германии нет свободы, в частности, потому что флюгером в этом вопросе для многих государств являются США, считает волонтер. "А США не делятся с нами даже своими танками Abrams. Как только оттуда пойдет поток – это будет сигналом, что можно", – подытожил он.

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Юрій Смірнов

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