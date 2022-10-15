Притула: Если все сложится – наш ответ на иранские дроны будет громким
Волонтер Сергей Притула надеется, что Украина сможет "громко" ответить на иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые массово закупила Россия. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
"Если все сложится правильно, – возможно, наш ответ на иранские беспилотники будет громким", – заявил Притула.
Остальные подробности он пока не в праве рассказывать.
Также Притула рассказал, могут ли волонтеры помочь купить систему противовоздушной борьбы. По его словам, это рынок очень узкой номенклатуры и вопрос не в деньгах, а в политической воле.
В качестве дополнительного примера он привел ситуацию с танками.
"Украина способна купить танки Leopard 2. Они есть в той же Испании, – объясняет Притула. – Но чтобы их нам продали – нужно добро от страны-производителя. А у немцев пока нет политической воли".
У Германии нет свободы, в частности, потому что флюгером в этом вопросе для многих государств являются США, считает волонтер. "А США не делятся с нами даже своими танками Abrams. Как только оттуда пойдет поток – это будет сигналом, что можно", – подытожил он.
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