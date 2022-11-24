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В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 21:07
В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги - Фото
Иллюстративное фото: последствия обстрела Запорожья 14 октября (фото - Олександр Старух/Telegram)

Незадолго до 21:00 вечера 24 ноября в Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщили LIGA.net два собеседника в прифронтовом городе.

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В 20:54 в областном центре и области объявили тревогу – и спустя несколько минут прогремели взрывы.

По словам одного источника, взрывы были до того, как сработала сирена.

В 21:17 секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что взрывы прогремели "в окрестностях" Запорожья.

"По предварительной информации прилетов в городе не зафиксировано. Детали уточняются. Находитесь в безопасных местах", – добавил он.

Причина пока неизвестна, однако чаще всего так происходит при обстреле Запорожья из РСЗО или зенитно-ракетных комплексов С-300 российских террористов, которые бьют относительно недалеко. Потому время подлета реактивных снарядов/зенитных ракет – считанные минуты в случае с Запорожьем, Харьковом, Николаевом и другими населенными пунктами недалеко от линии фронта или государственной границы со страной-оккупантом РФ.

Новость будет дополнена с поступлением информации.

Читайте также: РФ может атаковать со стороны Сум и Запорожья, чтобы окружить ВСУ на востоке — Забродский 

Євген Пилипенко
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война взрыв ракетный удар С-300 Запорожье
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