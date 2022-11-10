Армия РФ укрепляется под Запорожьем и заставляет местных оборудовать им позиции – Генштаб
В Запорожской области россияне пытаются не допустить продвижения украинских сил обороны и оборудуют свои позиции, вовлекая в это местных жителей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным Генштаба, с целью недопущения продвижения подразделений ВСУ оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно захваченной ими территории Запорожской области.
При этом для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить к этому гражданское местное население.
Сегодня на Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливали населенные пункты из танков и разнокалиберной артиллерии, говорится в сводке.
- Также Генштаб сообщает, что на Донбассе россияне пытаются найти подкрепление для своей группировки в Херсонской области – делают ставку на военных, сбежавших с Харьковского направления.
Читайте также: РФ может атаковать со стороны Сум и Запорожья, чтобы окружить ВСУ на востоке — Забродский
Комментарии