Армия РФ укрепляется под Запорожьем и заставляет местных оборудовать им позиции – Генштаб

В Запорожской области россияне пытаются не допустить продвижения украинских сил обороны и оборудуют свои позиции, вовлекая в это местных жителей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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По данным Генштаба, с целью недопущения продвижения подразделений ВСУ оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно захваченной ими территории Запорожской области.

При этом для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить к этому гражданское местное население.

Сегодня на Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливали населенные пункты из танков и разнокалиберной артиллерии, говорится в сводке.

Также Генштаб сообщает, что на Донбассе россияне пытаются найти подкрепление для своей группировки в Херсонской области – делают ставку на военных, сбежавших с Харьковского направления.

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Оксана Житнюк

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