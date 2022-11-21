UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия России ударила ракетами по пригороду Запорожья, есть разрушенные жилые дома — фото

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 11:28
Армия России ударила ракетами по пригороду Запорожья, есть разрушенные жилые дома — фото - Фото
Последствия удара по Запорожскому району (Фото: Александр Старух/Telegram)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум поселкам в Запорожском районе, разрушив и повредив жилые дома. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

По его словам, в ночь на 21 ноября противник обстрелял два поселка одной из громад Запорожского района ракетами комплекса С-300.

Он отметил, что взрывами разрушены и повреждены жилые дома.

Пострадавших в результате удара нет. 

Недавно россияне нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Запорожье, в результате чего без отопления остались 17 000 человек.

Последствия удара по Запорожскому району (Фото: Александр Старух/Telegram)

Последствия удара по Запорожскому району (Фото: Александр Старух/Telegram)

Читайте также: Секретарь горсовета: В Запорожье из-за неразорвавшихся кассетных снарядов эвакуируют людей

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война Запорожье Александр Старух
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 