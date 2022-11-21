Армия России ударила ракетами по пригороду Запорожья, есть разрушенные жилые дома — фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум поселкам в Запорожском районе, разрушив и повредив жилые дома. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, в ночь на 21 ноября противник обстрелял два поселка одной из громад Запорожского района ракетами комплекса С-300.

Он отметил, что взрывами разрушены и повреждены жилые дома.

Пострадавших в результате удара нет.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Запорожье, в результате чего без отопления остались 17 000 человек.

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Дмитро Гриниченко

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