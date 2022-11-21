Армия России ударила ракетами по пригороду Запорожья, есть разрушенные жилые дома — фото
21.11.2022, 11:28
Последствия удара по Запорожскому району (Фото: Александр Старух/Telegram)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум поселкам в Запорожском районе, разрушив и повредив жилые дома. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
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По его словам, в ночь на 21 ноября противник обстрелял два поселка одной из громад Запорожского района ракетами комплекса С-300.
Он отметил, что взрывами разрушены и повреждены жилые дома.
Пострадавших в результате удара нет.
Недавно россияне нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Запорожье, в результате чего без отопления остались 17 000 человек.
- Из-под завалов жилого дома в городе Вольнянск Запорожской области, в который попала вражеская ракета утром 17 ноября, спасатели извлекли тела погибших жителей.
- В Запорожской области россияне пытаются не допустить продвижения украинских Сил обороны и оборудуют свои позиции, вовлекая в это местных жителей.
- Генштаб сообщал, что для наращивания инженерного оборудования оборонительных рубежей в районе Михайловки в Запорожской области россияне планируют использовать мощности предприятий в Пришибе.
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