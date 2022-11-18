ВСУ уничтожили около 50 оккупантов в Скадовске, в Новоайдаре заметили россиян из Херсона

Вооруженные Силы Украины ударили по скоплению оккупантов в Скадовске, в Луганской области зафиксировали россиян, которые были в Херсоне. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в Скадовске был поражен район сосредоточения противника, в результате чего погибли около 50 оккупантов. В Чаплынке был уничтожен склад боеприпасов.

В Новоайдаре Луганской области зафиксировали перемещение отдельных подразделений армии России с Херсонского направления.

Для наращивания инженерного оборудования оборонительных рубежей в районе Михайловки в Запорожской области россияне планируют использовать мощности предприятий в Пришибе.

Украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, два склада боеприпасов, железнодорожный мост и девять районов сосредоточения россиян.

ВСУ пытаются сделать невозможной логистику противника на юге, устанавливая огневой контроль над основными транспортными артериями, сообщили в ОК "Юг".

На восточном фронте сейчас сосредоточена группировка российских войск численностью более 130 000 оккупантов.

Недавно ВСУ нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов.

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Дмитро Гриниченко

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