UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ уничтожили около 50 оккупантов в Скадовске, в Новоайдаре заметили россиян из Херсона

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 19:09
ВСУ уничтожили около 50 оккупантов в Скадовске, в Новоайдаре заметили россиян из Херсона - Фото
Авиация ВСУ (фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины ударили по скоплению оккупантов в Скадовске, в Луганской области зафиксировали россиян, которые были в Херсоне. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что в Скадовске был поражен район сосредоточения противника, в результате чего погибли около 50 оккупантов. В Чаплынке был уничтожен склад боеприпасов. 

В Новоайдаре Луганской области зафиксировали перемещение отдельных подразделений армии России с Херсонского направления. 

Для наращивания инженерного оборудования оборонительных рубежей в районе Михайловки в Запорожской области россияне планируют использовать мощности предприятий в Пришибе. 

Украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, два склада боеприпасов, железнодорожный мост и девять районов сосредоточения россиян. 

Читайте также: Херсонская область. Россияне окапываются на левом берегу Днепра и ведут оборону — ОК "Юг"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война луганская область запорожская область Херсонская область генштаб Скадовск потери России
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 