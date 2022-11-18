Более 130 000 россиян сейчас воюют на востоке, переброски с юга пока не было – спикер ВСУ
На восточном фронте сейчас сосредоточена группировка российских войск численностью более 130 000 оккупантов. Туда пока не перебрасывали войска из Херсонской области. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Группировка ВС РФ на Донбассе и в целом на восточном фронте – более 130 000 личного состава. Время от времени количество меняется, но приблизительно такая цифра", – сказал Череватый.
Он отметил, что пока не наблюдается глобального процесса переброски российских войск из Херсонской области на Донбасс – возможно, есть какие-то единичные случаи. Он подчеркнул, что необходимо время, чтобы наладить логистику и перебросить на достаточно большое расстояние столько личного состава, вооружения и техники.
"Тем более под нашим огнем, потому что мы, конечно, не хотим давать врагу спокойно это делать", – отметил спикер ВСУ.
Череватый сказал, что на Донбассе "гибкая линия фронта", и ради сохранения жизней украинских военнослужащих командирам на местах иногда приходится принимать сложные решения об отступлении. Однако, по словам спикера ВСУ, в большинстве случаев эти позиции потом отвоевываются обратно, и прорвать оборону ВСУ врагу не удается.
Он отметил, что россияне продолжают нести существенные потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях – там за сутки войска РФ могут терять от взвода до роты. Череватый подчеркнул, что для современной войны это "невероятные потери", но военно-политическое руководство россиян "гонит их в эту машину смерти".
Спикер ВСУ сказал, что украинские силы в таких интенсивных боях тоже несут потери, но намного меньшие, чем противник.
- Украинское командование и представители власти неоднократно говорили, что самые ожесточенные бои сейчас идут в Донецкой области. По словам президента Зеленского в начале ноября, "на Бахмут и Соледар РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне".
- "Вполне вероятно", что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.
Читайте также: "Войну мы проиграли". Медуза написала, как "элиты" в РФ отнеслись к отступлению из Херсона
Комментарии