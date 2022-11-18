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Более 130 000 россиян сейчас воюют на востоке, переброски с юга пока не было – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 15:27
Более 130 000 россиян сейчас воюют на востоке, переброски с юга пока не было – спикер ВСУ - Фото
РСЗО оккупантов в Украине (Фото: EPA)

На восточном фронте сейчас сосредоточена группировка российских войск численностью более 130 000 оккупантов. Туда пока не перебрасывали войска из Херсонской области. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Группировка ВС РФ на Донбассе и в целом на восточном фронте – более 130 000 личного состава. Время от времени количество меняется, но приблизительно такая цифра", – сказал Череватый.

Он отметил, что пока не наблюдается глобального процесса переброски российских войск из Херсонской области на Донбасс – возможно, есть какие-то единичные случаи. Он подчеркнул, что необходимо время, чтобы наладить логистику и перебросить на достаточно большое расстояние столько личного состава, вооружения и техники.

"Тем более под нашим огнем, потому что мы, конечно, не хотим давать врагу спокойно это делать", – отметил спикер ВСУ.

Череватый сказал, что на Донбассе "гибкая линия фронта", и ради сохранения жизней украинских военнослужащих командирам на местах иногда приходится принимать сложные решения об отступлении. Однако, по словам спикера ВСУ, в большинстве случаев эти позиции потом отвоевываются обратно, и прорвать оборону ВСУ врагу не удается.

Он отметил, что россияне продолжают нести существенные потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях – там за сутки войска РФ могут терять от взвода до роты. Череватый подчеркнул, что для современной войны это "невероятные потери", но военно-политическое руководство россиян "гонит их в эту машину смерти".

Спикер ВСУ сказал, что украинские силы в таких интенсивных боях тоже несут потери, но намного меньшие, чем противник.

  • Украинское командование и представители власти неоднократно говорили, что самые ожесточенные бои сейчас идут в Донецкой области. По словам президента Зеленского в начале ноября, "на Бахмут и Соледар РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне".
  • "Вполне вероятно", что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.

Читайте также: "Войну мы проиграли". Медуза написала, как "элиты" в РФ отнеслись к отступлению из Херсона

Оксана Житнюк
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война Донбасс Херсон восток Сергей Череватый
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