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ВСУ пытаются сделать невозможной логистику армии России на южном направлении — Гуменюк

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 17:26
ВСУ пытаются сделать невозможной логистику армии России на южном направлении — Гуменюк - Фото
HIMARS в Херсонской области (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины пытаются сделать невозможной логистику противника на юге, устанавливая огневой контроль над основными транспортными артериями. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, украинские воины продолжают военную операцию, которая проходит на "больших участках". Она отметила, что россияне пытаются обустраивать рубежи обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области, минируют местность и эвакуируют "важных" коллаборационистов в сторону Крыма. 

"Огневым контролем мы делаем так, чтобы их логистика на юге была невозможной. Мы уже имеет опыт такой работы во время операции на правом берегу Днепра", — сказала Гуменюк.

Представитель ВСУ сказала, что противник может распространять дезинформацию о якобы действиях украинских военных, чтобы выявлять проукраинские настроения, а также под видом "эвакуации" свозит гражданских в населенные пункты, где он располагает военные объекты. 

Читайте также: Херсон. ВСУ зачистили правый берег Днепра и освободили 198 населенных пунктов — Генштаб

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область ОК Юг Наталья Гуменюк
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