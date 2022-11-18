ВСУ пытаются сделать невозможной логистику армии России на южном направлении — Гуменюк

Вооруженные Силы Украины пытаются сделать невозможной логистику противника на юге, устанавливая огневой контроль над основными транспортными артериями. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, украинские воины продолжают военную операцию, которая проходит на "больших участках". Она отметила, что россияне пытаются обустраивать рубежи обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области, минируют местность и эвакуируют "важных" коллаборационистов в сторону Крыма.

"Огневым контролем мы делаем так, чтобы их логистика на юге была невозможной. Мы уже имеет опыт такой работы во время операции на правом берегу Днепра", — сказала Гуменюк.

Представитель ВСУ сказала, что противник может распространять дезинформацию о якобы действиях украинских военных, чтобы выявлять проукраинские настроения, а также под видом "эвакуации" свозит гражданских в населенные пункты, где он располагает военные объекты.

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Дмитро Гриниченко

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