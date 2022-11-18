ВСУ пытаются сделать невозможной логистику армии России на южном направлении — Гуменюк
Вооруженные Силы Украины пытаются сделать невозможной логистику противника на юге, устанавливая огневой контроль над основными транспортными артериями. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, украинские воины продолжают военную операцию, которая проходит на "больших участках". Она отметила, что россияне пытаются обустраивать рубежи обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области, минируют местность и эвакуируют "важных" коллаборационистов в сторону Крыма.
"Огневым контролем мы делаем так, чтобы их логистика на юге была невозможной. Мы уже имеет опыт такой работы во время операции на правом берегу Днепра", — сказала Гуменюк.
Представитель ВСУ сказала, что противник может распространять дезинформацию о якобы действиях украинских военных, чтобы выявлять проукраинские настроения, а также под видом "эвакуации" свозит гражданских в населенные пункты, где он располагает военные объекты.
- Ранее аналитики ISW отметили, что освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией утратили актуальность после освобождения Херсона.
- Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW.
Читайте также: Херсон. ВСУ зачистили правый берег Днепра и освободили 198 населенных пунктов — Генштаб
Комментарии