Секретарь горсовета: В Запорожье из-за неразорвавшихся кассетных снарядов эвакуируют людей

В результате сегодняшней атаки по Запорожью в одном из жилых районов города упали неразорванные кассетные снаряды. Власти приступили к эвакуации людей. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

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По его словам, в зоне возможной детонации неразорванных снарядов находятся шесть жилых многоквартирных домов.

"Мы уже начали эвакуировать оттуда людей. Часть жителей выехали самостоятельно, часть мы вывозим муниципальным транспортом в ближайшие ТИЦы. Там людей кормят и при необходимости оказывают им медицинскую помощь. Сейчас запланировано, что временная эвакуация будет продолжаться до завтра", – написал Куртев.

В настоящее время дома и прилегающая к ним территория находятся под наблюдением сотрудников Нацполиции.

Ранее сегодня Куртев сообщил, что в Запорожье сработала противовоздушная оборона – обломки упали на улицы одного из районов города.

Вадим Ребрина

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