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Секретарь горсовета: В Запорожье из-за неразорвавшихся кассетных снарядов эвакуируют людей

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 20:52
Секретарь горсовета: В Запорожье из-за неразорвавшихся кассетных снарядов эвакуируют людей - Фото
Запорожье (фото – сайт горсовета)

В результате сегодняшней атаки по Запорожью в одном из жилых районов города упали неразорванные кассетные снаряды. Власти приступили к эвакуации людей. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

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По его словам, в зоне возможной детонации неразорванных снарядов находятся шесть жилых многоквартирных домов.

"Мы уже начали эвакуировать оттуда людей. Часть жителей выехали самостоятельно, часть мы вывозим муниципальным транспортом в ближайшие ТИЦы. Там людей кормят и при необходимости оказывают им медицинскую помощь. Сейчас запланировано, что временная эвакуация будет продолжаться до завтра", – написал Куртев.

В настоящее время дома и прилегающая к ним территория находятся под наблюдением сотрудников Нацполиции.

  • Ранее сегодня Куртев сообщил, что в Запорожье сработала противовоздушная оборона – обломки упали на улицы одного из районов города.
Вадим Ребрина
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обстрел Запорожье
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