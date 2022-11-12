В Запорожье сработала ПВО – обломки упали на улицы города
12.11.2022, 17:54
Запорожье (фото – сайт горсовета)
В Запорожье сработала противовоздушная оборона – обломки упали на улице одного из районов города. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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"Где-то полчаса назад в Запорожье раздались взрывы. Это удачно сработали наши Силы противовоздушной обороны", – написал Куртев в 17:10.
Он сообщил, что обломки (чего именно, не уточняется) упали на улице одного из районов города. "Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы", – призвал секретарь горсовета.
- В Запорожской области россияне пытаются не допустить продвижения украинских сил обороны и оборудуют свои позиции, привлекая местных жителей.
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