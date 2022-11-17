Ракетный обстрел. Из-под завалов жилого дома на Запорожье изъяли шесть тел

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Из-под завалов жилого дома в городе Вольнянск Запорожской области, в который попала вражеская ракета утром 17 ноября, спасатели изъяли тела шести погибших. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели, коммунальщики и волонтеры разбирают завалы и вывозят строительный мусор. Разобрано около 70 тонн остатков строительных конструкций.

"В настоящее время из-под завалов изъято уже 6 погибших", – говорится в сообщении.

В ГСЧС говорят, что под завалами еще могут быть люди. В доме проживало четыре семьи – по меньшей мере восемь человек.

Работа спасателей не остановится даже ночью, отметили в ГСЧС.

ДОПОЛНЕНО В 18:16. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из-под завалов в Вольнянске изъяли тела семи погибших.

"Напомню, что из-за ночных обстрелов российскими террористами, зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек", – написал он.

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Вадим Ребрина

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