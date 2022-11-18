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В Запорожье прогремели взрывы. РФ нанесла ракетный удар по промышленному предприятию — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 23:05
В Запорожье прогремели взрывы. РФ нанесла ракетный удар по промышленному предприятию — ОВА - Фото
Александр Старух (Фото: Александр Старух/Telegram)

В Запорожье прогремела серия взрывов, оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному предприятию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух

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Около 22:30 в городе прозвучала серия взрывов, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Местные паблики сообщали о прилетах со стороны временно оккупированного Токмака.

По словам Старуха, противник нанес ракетный удар по областному центру — был поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Он отметил, что на месте уже работают спасатели. 

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Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар Запорожье Александр Старух
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