В Запорожье прогремели взрывы. РФ нанесла ракетный удар по промышленному предприятию — ОВА

В Запорожье прогремела серия взрывов, оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному предприятию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

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Около 22:30 в городе прозвучала серия взрывов, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Местные паблики сообщали о прилетах со стороны временно оккупированного Токмака.

По словам Старуха, противник нанес ракетный удар по областному центру — был поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Он отметил, что на месте уже работают спасатели.

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Дмитро Гриниченко

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