В Запорожье прогремели взрывы. РФ нанесла ракетный удар по промышленному предприятию — ОВА
18.11.2022, 23:05
Александр Старух (Фото: Александр Старух/Telegram)
В Запорожье прогремела серия взрывов, оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному предприятию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
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Около 22:30 в городе прозвучала серия взрывов, в регионе была объявлена воздушная тревога.
Местные паблики сообщали о прилетах со стороны временно оккупированного Токмака.
По словам Старуха, противник нанес ракетный удар по областному центру — был поврежден объект промышленной инфраструктуры.
Он отметил, что на месте уже работают спасатели.
- Из-под завалов жилого дома в городе Вольнянск Запорожской области, в который попала вражеская ракета утром 17 ноября, спасатели изъяли тела погибших жителей.
- В Запорожской области россияне пытаются не допустить продвижения украинских сил обороны и оборудуют свои позиции, вовлекая в это местных жителей.
- Генштаб сообщал, что для наращивания инженерного оборудования оборонительных рубежей в районе Михайловки в Запорожской области россияне планируют использовать мощности предприятий в Пришибе.
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