ISW: Бахмут. Российская пропаганда преувеличивает незначительные успехи оккупантов — карта
Россияне добились незначительных успехов в районе Бахмута, однако пропаганда оккупантов преувеличивает их, вбрасывая дезинформацию. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что российская пропаганда сообщала об успехах противника в районе Бахмута, явно преувеличивая их масштаб.
Оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Бахмута, однако пропагандисты делали необоснованные заявления о том, что армия РФ якобы прорвала линию обороны Украины к югу от города по трассе T0513 и продвинулась в сторону Часового Яра, что перерезало бы одну из двух оставшихся основных украинских наземных коммуникаций.
ISW отмечает, что подобные утверждения, вероятно — часть информационной операции России и являются преждевременными.
"Деградировавшие российские силы вокруг Бахмута вряд ли быстро поставят город под угрозу неминуемого окружения", — резюмировали в сводке.
- Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута — только за одни сутки ЧВК противника потеряла 138 человек, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
- Он также заявлял, что оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.
- Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области, сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.
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