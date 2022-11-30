ISW: Бахмут. Российская пропаганда преувеличивает незначительные успехи оккупантов — карта

Россияне добились незначительных успехов в районе Бахмута, однако пропаганда оккупантов преувеличивает их, вбрасывая дезинформацию. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что российская пропаганда сообщала об успехах противника в районе Бахмута, явно преувеличивая их масштаб.

Оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Бахмута, однако пропагандисты делали необоснованные заявления о том, что армия РФ якобы прорвала линию обороны Украины к югу от города по трассе T0513 и продвинулась в сторону Часового Яра, что перерезало бы одну из двух оставшихся основных украинских наземных коммуникаций.

ISW отмечает, что подобные утверждения, вероятно — часть информационной операции России и являются преждевременными.

"Деградировавшие российские силы вокруг Бахмута вряд ли быстро поставят город под угрозу неминуемого окружения", — резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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