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ISW: Бахмут. Российская пропаганда преувеличивает незначительные успехи оккупантов — карта

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 08:08
ISW: Бахмут. Российская пропаганда преувеличивает незначительные успехи оккупантов — карта - Фото
Танк ВСУ в районе Бахмута (Фото: EPA)

Россияне добились незначительных успехов в районе Бахмута, однако пропаганда оккупантов преувеличивает их, вбрасывая дезинформацию. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что российская пропаганда сообщала об успехах противника в районе Бахмута, явно преувеличивая их масштаб. 

Оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Бахмута, однако пропагандисты делали необоснованные заявления о том, что армия РФ якобы прорвала линию обороны Украины к югу от города по трассе T0513 и продвинулась в сторону Часового Яра, что перерезало бы одну из двух оставшихся основных украинских наземных коммуникаций.

ISW отмечает, что подобные утверждения, вероятно — часть информационной операции России и являются преждевременными. 

"Деградировавшие российские силы вокруг Бахмута вряд ли быстро поставят город под угрозу неминуемого окружения", — резюмировали в сводке.

Фронт в районе Бахмута (Карта: ISW)

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут isw
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