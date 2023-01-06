В США считают, что Пригожин хочет контролировать шахты под Бахмутом – Reuters

Собственник кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин хочет захватить Бахмут, чтобы контролировать шахты в районе города. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Есть признаки, что "одержимость" Пригожина Бахмутом обусловлена ​​денежными мотивами, отметил представитель американской администрации. По его словам, основатель ЧВК Вагнера заинтересован в том, чтобы взять под контроль соль и гипс из шахт.

США ранее обвиняли ЧВК Вагнера в эксплуатации природных ресурсов ЦАР, Мали, Судана и других стран, чтобы финансировать войну против Украины.

По данным украинской разведки, Пригожин вербует в ЧВК Вагнера политических заключенных в колониях Чечни.

Читайте также: Пригожин признал, что не может одолеть ВСУ в Бахмуте. Он может обвинить в этом Шойгу — ISW

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.