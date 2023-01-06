В США считают, что Пригожин хочет контролировать шахты под Бахмутом – Reuters
06.01.2023, 08:45
Евгений Пригожин (Фото – ресурс оккупантов)
Собственник кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин хочет захватить Бахмут, чтобы контролировать шахты в районе города. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.
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Есть признаки, что "одержимость" Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами, отметил представитель американской администрации. По его словам, основатель ЧВК Вагнера заинтересован в том, чтобы взять под контроль соль и гипс из шахт.
США ранее обвиняли ЧВК Вагнера в эксплуатации природных ресурсов ЦАР, Мали, Судана и других стран, чтобы финансировать войну против Украины.
- По данным украинской разведки, Пригожин вербует в ЧВК Вагнера политических заключенных в колониях Чечни.
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