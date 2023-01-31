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Россия в ближайшие месяцы начнет новое наступление в Украине – ISW

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 09:35
Россия в ближайшие месяцы начнет новое наступление в Украине – ISW - Фото
Российские оккупанты (Фото: КрымSOS)

В Институте изучения войны (ISW) заявляют, что западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW: наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным планом действий.

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Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков готовности России к мирным переговорам, и что все признаки указывают на обратное. Столтенберг отметил, что Россия может мобилизовать более 200 000 человек и продолжает накапливать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея. Столтенберг подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления, и отметил, что российским силам необходимо будет начать наступление из-за усиления внутреннего запроса на победу.

Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предыдущий прогноз ISW о том, что российские силы создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области, в ближайшие месяцы, сообщает Институт.

Военные блогеры в РФ также указывают на то, что российское информационное пространство создает предпосылки и готовится к наступлению оккупантов.

  • Вчера главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что Россия ведет тотальную войну против Украины и готовится к новой волне наступления.
  • Также президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится к реваншу на поле боя. 

Вадим Ребрина
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