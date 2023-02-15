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ГШ: Россияне давят на пяти направлениях, ВСУ отбили атаки у 20 населенных пунктов – карта

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 07:46
ГШ: Россияне давят на пяти направлениях, ВСУ отбили атаки у 20 населенных пунктов – карта - Фото
Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты ведут наступательные действия на пяти направлениях. Силы обороны отбили атаки захватчиков возле 20 населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 15 февраля. 

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Как отмечается, россияне, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.

Среди них – Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, шесть складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы врага.

ГШ: Россияне давят на пяти направлениях, ВСУ отбили атаки у 20 населенных пунктов – карта

ГШ: Россияне давят на пяти направлениях, ВСУ отбили атаки у 20 населенных пунктов – карта

ГШ: Россияне давят на пяти направлениях, ВСУ отбили атаки у 20 населенных пунктов – карта

ГШ: Россияне давят на пяти направлениях, ВСУ отбили атаки у 20 населенных пунктов – карта

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Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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