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У Кадырова проблемы со здоровьем и наркотиками, он лечится – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 21:39
У Кадырова проблемы со здоровьем и наркотиками, он лечится – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот)

Глава Чечни Рамзан Кадыров испытывает проблемы со здоровьем, а также наркотическую зависимость. Об этом в интервью блогеру Сергею Иванову заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос, почему Кадыров "визуально видоизменился", Буданов заверил, что он "не врач", однако у лидера Чечни есть проблемы со здоровьем, которые он пытается "периодически лечить" в России с помощью специалистов из других стран.

В дополнение к этому у Кадырова есть "проблемы с чрезмерным потреблением наркотических средств".

"У Кадырова проблемы со здоровьем, плюс проблемы со чрезмерным потреблением наркотических средств, которые он сначала был вынужден употреблять как допинг, потом как обезболивающее, а дальше уже пошла проблема", – рассказал Буданов.

  • Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность. 

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень трудные времена. Это не вопрос десятилетий, скорее

Милана Головань
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Рамзан КадыровгурКирилл Буданов
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