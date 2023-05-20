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Перехоплення: окупант розповідає бабусі, як за ніч росіяни свідомо вбили 400 мирних українців видео

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 19:49
Російські окупанти (Фото: росЗМІ)
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Головне управління розвідки Міноборони опублікувало перехоплення телефонної розмови одного з російських окупантів, в якому він розповідає своїй бабусі, як на Луганському напрямку вбиває мирних українців, включно з жінками та дітьми.

"Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех ху...рить, просто всех расху...рили. Бабушка, я тебе говорю: мы завалили ночью не меньше 400 человек", – каже окупант.

Він стверджує, що не боїться смерті, бо знає, що "забере із собою" багато українців.

"Еще у нас пулеметчики как давай косить все, нах...й: детей там, баб, мужиков, местных, неместных... Просто все выкосили. Мы заходили в хаты и просто расстреливали", – розповів росіянин.

За його словами, окупантам наказали взяти Кремінну. "Просто ми її всю, бабусю, викосили", – каже терорист.

"Ну и правильно, че", – відказує бабуся.

  • Керівник ГУР МО Кирило Буданов вважає неправильною думку, що Україна воює з російським режимом, а не з Росією в цілому, оскільки, згідно з соціологією, більшість громадян РФ підтримують цю війну.
Вадим Ребрина
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