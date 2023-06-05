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Під Бєлгородом кажуть, що армія РФ хоче артилерією знищити Шебекіно – перехоплення ГУР

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 22:58
Під Бєлгородом кажуть, що армія РФ хоче артилерією знищити Шебекіно – перехоплення ГУР - Фото
Шебекіно (Фото - wikipedia.org)

У Бєлгородській області цивільні побоюються, що режим російського диктатора Володимира Путіна задля провокації знищить артилерією Шебекіно. Відповідне перехоплення опублікувало Головне управління розвідки.

"Слышишь, та такая информация, ну 50/50. Как сказали, наши ***арасы собираются сдать Шебекино. Получается, их хотят запустить в Шебекино, а потом артой расп***дячить весь город нашей", – сказав один із співрозмовників.

Він порадив за можливістю забирати всі цінне з дому і додав, що "є така інформація". Звідки – не уточнив.

Запис перехопленої розмови – тут.

  • З 22 травня 2023 року в Бєлгородській області почали діяти бійці Легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу (РДК). Це воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалити режим Путіна.
  • У ГУР кажуть, що вони діють у РФ автономно, але знають їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.
  • 4 червня РДК та Легіон "Свобода Росії" запропонували губернатору Бєлгородської області Гладкову зустрітися для переговорів у Новій Таволжанці та забрати двох полонених росіян. Гладков так і не приїхав, а командир РДК увечері того ж дня сказав, що полонених стало вже "набагато більше".
  • Сьогодні стало відомо, що в Шебекінському районі під час стрілецького бою було вбито старшого оперативного угруповання Бєлгород Андрія Стесєва.

Читайте також: Перехоплення. Окупант розповідає бабусі, як за ніч росіяни свідомо вбили "400 мирних українців"

Оксана Житнюк
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