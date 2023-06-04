То, что происходит в Шебекино, это будущее всей России – Подоляк

События в Шебекино Белгородской области РФ следует рассматривать как будущее всей России, на примере этого городка видно, что будет происходить в стране после того, как обрушится "путинская стабильность". Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк считает, что происходящее в Шебекино – "приговор всей двадцатилетней пародии на "сильную, хотя и вороватую руку".

"Россиянам стоит присмотреться... Хаос, бесправие (беглые чиновники), тотальный обстрел жилых кварталов российской армией, агрессивное массовое мародерство, вымогательство денег за эвакуацию, насилие всех видов, беспредел преступных группировок, бесправие... А самое главное – тотальное игнорирование информации. Ведь того, что "не показывали по телевизору", не существует, верно?" – написал он.

1 июня сообщалось, что в Шебекино Белгородской области горит общежитие. Перед этим депутат нелегитимной Госдумы Андрей Гурулев предлагал бомбить этот российский город, в который якобы вошли военные части с территории Украины.

Представители официальных структур Украины настаивают, что в Белгородской области РФ действуют антипутински настроенные россияне, в том числе Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России".

4 июня Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области встретиться для переговоров в селе Новая Таволжанка – это соседнее с Шебекино село на территории РФ.

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