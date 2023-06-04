Те, що відбувається у Шебекіно, це майбутнє всієї Росії – Подоляк

Події в Шебекіно Бєлгородської області РФ слід розглядати як майбутнє всієї Росії, на прикладі цього містечка видно, що відбуватиметься в країні після того, як повалиться "путінська стабільність". Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Подоляк вважає: те, що відбувається в Шебекіно, – "вирок двадцятирічній пародії на "сильну, нехай і злодійкувату руку".

"Росіянам варто придивитися... Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя... А головне – тотальний інформаційний ігнор. Адже того, "чого не показали по телевізору", не існує – чи не так?" – написав він.

1 червня повідомлялося, що у Шебекіно Бєлгородської області горить гуртожиток. Перед цим депутат нелегітимної Держдуми Андрій Гурулєв пропонував бомбардувати це російське місто, до якого нібито увійшли військові частини з території України.

Представники офіційних структур України наполягають, що у Бєлгородській області РФ діють антипутінськи налаштовані росіяни, у тому числі Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії".

4 червня Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" запропонували губернатору Бєлгородської області зустрітися для переговорів у селі Нова Таволжанка – це сусіднє з Шебекіно село на території РФ.

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