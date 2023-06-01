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У Шебекіні горить гуртожиток. Раніше депутат Держдуми Гурульов пропонував бомбити місто — відео

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 12:52
У Шебекіні горить гуртожиток. Раніше депутат Держдуми Гурульов пропонував бомбити місто — відео - Фото
Пожежа в гуртожитку в Шебекіні (Фото: скриншот з відео)

У Шебекіному Бєлгородської області РФ горить гуртожиток. Раніше депутат нелегітимної Держдуми Андрій Гурульов пропонував бомбити російське місто. 

Російські пропагандисти повідомили про пожежу у гуртожитку та заявляють, що її причиною нібито став обстріл з боку України.

Раніше Гурульов, який є депутатом від партії диктатора Володимира Путіна Єдина Росія, в ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова заявив про необхідність бити по Шебекіну планерувальними авіабомбами.

"Сьогодні треба точково ворога душити й довбати. В тому числі по Шебекіному, я гадаю, там авіація розбереться, зокрема планерувальними бомбами", — сказав Гурульов.

Раніше бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" знову заявили про проникнення до Бєлгородської області та бої з окупантами.

  • Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" заявили про перетин кордону з РФ: увійшли до Бєлгородської області. У ГУР пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.
  • Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області розпочалася евакуація на ядерному об'єкті "Бєлгород-22", було введено "режим контртерористичної операції". Наступного дня, 23 травня, його скасували.
  • У легіоні стверджують, що під час операції "були розгромлені" сили ФСБ, а також "знищена мотострілецька рота" ЗС РФ. Також там заперечують заяви РФ про великі втрати, яких нібито зазнало формування. Також у ЛСР кажуть, що операція "не була скоординована" з владою України. 

Читайте також: Війна в Бєлгородській області: що відбувається, хто такі РДК та легіон "Свобода Росії"

Дмитро Гриниченко
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війнаволодимир путіншебекінобєлгородська областьАндрій Гурульов
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