В Шебекино горит общежитие. Ранее депутат Госдумы Гурулев предлагал бомбить город — видео

В Шебекино Белгородской области по какой-то причине горит общежитие. Ранее депутат нелегитимной Госдумы Андрей Гурулев предлагал бомбить город.

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Российские пропагандисты сообщили о пожаре в общежитии и заявляют, что его причиной якобы стал обстрел со стороны Украины.

Ранее Гурулев, который является депутатом от партии диктатора Владимира Путина "Единая Россия", в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева заявил о необходимости бить по Шебекино планирующими авиационными бомбами.

"Сегодня надо точечно врага душить и долбить. По окрестностям Шебекино, думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами", — сказал Гурулев.

Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" снова заявили о проникновении в Белгородскую область и боях с оккупантами.

Утром 22 мая РДК и легион "Свобода России" заявили о пересечении границы с РФ: вошли в Белгородскую область. В ГУР объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР.

Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области началась эвакуация на ядерном объекте "Белгород-22", был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В легионе утверждают, что во время операции "были разгромлены" силы ФСБ, а также "уничтожена мотострелковая рота" ВС РФ. Также там отрицают заявления РФ о больших потерях, которые якобы понесло формирование. Также в ЛСР говорят, что операция "не была скоординирована" с властями Украины.

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